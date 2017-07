JPMorgan hebt Ziel für Alstom auf 34 Euro - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Alstom":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Alstom von 31 auf 34 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Er habe sein Bewertungsmodell für den Hersteller von Schienenfahrzeugen vor allem an die veränderten Wechselkursverhältnisse angepasst, schrieb Analyst Akash Gupta in einer Studie vom Freitag./tih/ck Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.