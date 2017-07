JPMorgan hebt Ziel für Alphabet A-Aktie auf 1115 Dollar - Overw.

Weitere Suchergebnisse zu "Alphabet A":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Alphabet A-Aktie nach Zahlen von 1075 auf 1115 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Dank der Zunahme mobiler Google-Suchen habe der Internetkonzern im zweiten Quartal gute Resultate erzielt, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer Studie vom Dienstag. Allerdings lasteten Investitionen in neue Wachstumstreiber ein wenig auf den Gewinnmargen. Das neue Kursziel gelte nun für den Dezember 2018. Das alte habe für Ende 2017 gegolten./mis/ck Datum der Analyse: 25.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.