JPMorgan hebt Ziel für Allianz SE auf 221 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Allianz-Aktie nach einem Kapitalmarkttag von 218 auf 221 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Der Versicherer baue seine Stärken weiter aus, schrieb Analyst Michael Huttner in einer Studie vom Montag. Unter anderem verwies er auf gestiegene Nettokapitalzuflüsse der Fondstochter Pimco sowie einen besseren Neugeschäftsmix in der Sparte Allianz Leben. Das dürften die Kurstreiber für den Geschäftsbericht des zweiten Quartals werden. Bereits im Dezember 2017 dürfte der Aktienkurs seines Erachtens die Marke von 200 Euro erreichen./ck/ag Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.