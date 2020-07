JPMorgan hebt Ziel für Allianz SE auf 202 Euro - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Allianz SE vor Quartalszahlen von 195 auf 202 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Der Fokus dürfte auf den von der Corona-Krise verursachten Bealstungen liegen, schrieb Analyst Ashik Musaddi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er rechne künftig mit einem deutlich besseren Abschneiden des Versicherers im Anlagegeschäft, weshalb er das Kursziel erhöht habe./bek/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2020 / 10:16 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2020 / 12:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.