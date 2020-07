JPMorgan hebt Ziel für Adyen auf 1590 Euro - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Adyen NV":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Adyen von 920 auf 1590 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Die Aktie des Bezahldienstleisters sei weiter ein "Top Pick", auch wenn nach der jüngst deutlichen Kurssteigerung kurzfristig wohl der Deckel drauf sei, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das zweite Quartal dürfte ein schlechtes gewesen sein, doch die wirtschaftliche Erholung, die Zusammenarbeit mit Ebay und der Trend zum Online-Handel spielten Adyen langfristig in die Karten./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2020 / 22:42/ BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2020 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.