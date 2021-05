JPMorgan hebt Ziel für Adidas auf 285 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Adidas nach Zahlen von 280 auf 285 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen.Der Sportartikelkonzern habe im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Freitag vorliegenden Studie. Noch wichtiger sei aber das verbesserte diesjährige Umsatzziel, was viele wegen der unklaren Situation in China überrascht haben dürfte. Er hob seine Umsatzerwartungen leicht an./tih/he Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2021 / 16:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2021 / 17:06 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.