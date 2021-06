JPMorgan hebt Ziel für ABB auf 28 Franken - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ABB vor Zahlen zum zweiten Quartal von 27,50 auf 28 Franken angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen.Analyst Andreas Willi erwartet in einer am Dienstag vorliegenden Studie, dass der Schweizer Industriekonzern die Erwartungen dank der Sparten Elektrifizierung sowie Automation und Robotik übertreffen kann. Er nahm nochmals Anpassungen an seinen Schätzungen vor. Die Aktie sei aber angemessen bewertet./tih/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2021 / 20:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2021 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.