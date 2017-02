JPMorgan hebt Ziel für ABB auf 22 Franken - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "ABB Ltd":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ABB nach Zahlen zum vierten Quartal von 21 auf 22 Franken angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen.Der Schweizer Industriekonzern habe die Erwartungen auf operativer Ebene in etwa erfüllt, schrieb Analyst Andreas Willi in einer Studie vom Donnerstag. Allerdings sei der Ergebnisausblick für 2017 nach der jüngsten Kursrally nicht optimistisch genug./la/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.