JPMorgan hebt UBS auf 'Overweight' und Ziel auf 19 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "UBS Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat UBS von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 18 auf 19 Franken angehoben.Er sehe die langfristigen Aussichten der Investmentbanken nun positiver und bevorzuge unter den global agierenden Häusern die mit Aktivitäten in den USA, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer Branchenstudie vom Montag. Unter den von ihm beobachteten Häusern sollten Goldman Sachs, Morgan Stanley und UBS die Kapitalrenditen im Investmentbanking bis 2019 überdurchschnittlich stark auf 10 Prozent steigern. Bei der UBS lobte er zudem die Fokussierung auf das Kerngeschäft mit Aktien und die Minimierung des Handels mit Anleihen, Währungen und Rohstoffen./gl/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.