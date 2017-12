JPMorgan hebt Twitter auf 'Overweight' - Ziel 27 US-Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Twitter":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Twitter Inc von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 20 auf 27 US-Dollar angehoben.Der Anbieter des Kurznachrichtendienstes stärke die Produktpalette mit Videos und dem Live-Streaming von Inhalten, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Zahl der täglich aktiven Nutzer der Angebote dürfte weiter prozentual zweistellig wachsen und auch die mit Werbung erzielbaren Umsätze dürften zulegen. Twitter sei eine seiner Top-Empfehlungen 2018 unter den kleineren und mittelgroßen Unternehmen./bek/ck Datum der Analyse: 18.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.