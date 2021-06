JPMorgan hebt Symrise auf 'Neutral' - Ziel hoch auf 106 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Symrise vor Zahlen zum zweiten Quartal von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 90 auf 106 Euro angehoben.Der Umsatz des Aromen- und Duftstoffherstellers dürfte sich weiter stark entwickeln, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Voraussetzungen seien gut, dass die Aktie ihre im Vergleich zum Konkurrenten Givaudan schwächere Kursentwicklung aufholen kann. Demnächst könnte auch ein potenzieller Dax-Aufstieg dabei helfen./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2021 / 18:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2021 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.