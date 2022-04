JPMorgan hebt Stabilus auf 'Overweight' - Ziel 62 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Stabilus":

Finanztrends Video zu Stabilus



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung der Aktien von Stabilus um zwei Stufen von "Underweight" auf "Overweight" erhöht und das Kursziel auf 62 Euro belassen. Die Papiere des Herstellers von Gasdruckfedern seien den Aktien anderer Autozulieferer und auch dem Branchenindex im bisherigen Jahresverlauf weit hinterhergehinkt, schrieb Analyst Akshat Kacker in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Bewertung sei inzwischen auf einem Rekordtief angelangt. Der Markt preise bereits eine deutliche Kürzung der Margenziele ein, was wohl allzu vorsichtig sei. Kacker lobte sowohl die Qualität des Konzerns als auch das Wachstum./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2022 / 19:09 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2022 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.