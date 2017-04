JPMorgan hebt Sanofi auf 'Neutral' - Ziel auf 87 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Sanofi S.A.":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Sanofi von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 71 auf 87 Euro angehoben.Die Markterwartungen an den Gewinn je Aktie des französischen Pharmakonzerns dürften nunmehr nicht weiter sinken, da der Druck auf das Diabetesgeschäft weitgehend berücksichtigt sei, begründete Analyst Richard Vosser in einer Studie vom Dienstag seine Abkehr vom bisherigen Verkaufsvotum. Allerdings blieben mit Blick auf einige Produktneuheiten wie Dupixent und Praluent weiterhin Risiken bestehen, da diese langsamer anliefen als gedacht./tav/das Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.