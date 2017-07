JPMorgan hebt Safran auf 'Overweight' und Ziel auf 102 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Safran":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Safran von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 78,50 auf 102,00 Euro angehoben.Analyst David Perry zeigte sich in einer Studie vom Mittwoch zunehmend zuversichtlich in puncto Gewinnmarge und hob seine Ergebnisschätzungen an. Er verwies auch auf die Entwicklungen rund um das LEAP-Triebwerk./mis/ck Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.