JPMorgan hebt Ryanair auf 'Overweight' - Ziel 15,30 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Ryanair von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft, das Kursziel aber von 16,75 auf 15,30 Euro gesenkt.Angesichts fallender Coronavirus-Infektionszahlen in Europa seien viele Airline-Aktien wieder angesprungen, es blieben aber Risiken auch wegen einer möglichen zweiten Welle, schrieb Analyst David Perry in einer am Montag vorliegenden Studie. Vor diesem Hintergrund bevorzugt er im Billigflugsektor nun Aktien von hoher Qualität wie Ryanair oder Wizz Air - mit guten Wachstumsaussichten und starken Bilanzen./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2020 / 18:24 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2020 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.