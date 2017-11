JPMorgan hebt Reckitt Benckiser auf 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Reckitt Benckiser Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Reckitt Benckiser von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 6900 auf 7500 Pence angehoben.Seit der Senkung der Gewinnziele im zweiten Quartal würden die Aktien des Konsumgüterherstellers mit einem im Branchenvergleich historischen Bewertungsabschlag gehandelt, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Chancen überwögen die Risiken, so dass es kurzfristiges Erholungspotenzial bis zu ihrem neuen Kursziel gebe./gl/ajx Datum der Analyse: 22.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.