JPMorgan hebt Puma auf 'Neutral' - Ziel hoch auf 238 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Puma SE von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 200 auf 238 Euro angehoben.Die Wende beim Sportartikelhersteller nehme an Fahrt auf und eine Verkaufsempfehlung für die Aktie sei daher nicht mehr angebracht, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer Studie vom Montag. Denn die im Jahr 2016 verbesserte Umsatzdynamik sollte auch 2017 anhalten. Hinzu komme eine Normalisierung bei den Wechselkurseffekten, weshalb sich auch Pumas Gewinne beschleunigen sollten und sich eine Margenerholung besser absehen lassen dürfte./tav/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.