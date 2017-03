JPMorgan hebt Prudential auf 'Neutral' - Ziel hoch auf 1705 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Prudential":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Prudential von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 1450 auf 1705 Pence angehoben.Seine Sorgen um die Geschäfte des Versicherers in den USA und Großbritannien ließen nach, schrieb Analyst Ashik Musaddi in einer Studie vom Freitag. Dabei verwies er auf die stark laufende US-Wirtschaft und die verbesserte Solvabilität (Solvency II) von Prudential im Vereinigten Königreich./ajx/ck Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.