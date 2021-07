JPMorgan hebt Kuehne + Nagel auf 'Neutral' - Ziel auf 305 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "Kühne+Nagel":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Kuehne + Nagel von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 264,50 auf 305,00 Franken angehoben.Die Aktie habe sich zuletzt besser geschlagen als gedacht, und dieser starke Trend dürfte womöglich noch länger anhalten, schrieb Analyst Samuel Bland in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Prognosen für das operative Ergebnis (Ebit) des Logistikkonzerns für 2021 und 2023 deutlich./tav/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2021 / 18:16 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2021 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.