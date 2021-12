JPMorgan hebt Hapag-Lloyd-Ziel auf 155,55 Euro - 'Underweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Hapag-Lloyd":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 142,60 auf 155,55 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Er rechne am Logistikmarkt mit einer weiter nur langsamen Normalisierung, schrieb Analyst Samuel Bland in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick auf 2022. Viele Indikatoren deuteten sogar auf eine weitere Verschärfung mit weiter verengten Kapazitäten hin. Dies spiegele sich im Hapag-Lloyd-Kurs aber schon mehr als wider, dieser stehe auch mit der nur geringen Liquidität der Aktie in Zusammenhang./tih Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2021 / 07:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2021 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.