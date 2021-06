JPMorgan hebt HSBC auf 'Neutral' - Ziel 440 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "HSBC Holdings":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat HSBC von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 400 auf 440 Pence angehoben.Der Kurs der britischen Bank sei jener europäischer Banken wegen der Zinsperspektiven sowie regulatorischen Eingriffen durch die Finanzaufsicht PRA im vergangenen Jahr hinterher gehinkt, schrieb Analyst Raul Sinha in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für diese beiden Faktoren sei aber eine Wende absehbar. Das Verhältnis von Chancen und Risiken sei nun im Branchenvergleich ausgewogener./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2021 / 22:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2021 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.