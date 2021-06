JPMorgan hebt Generali auf 'Overweight' - Ziel hoch auf 21 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Generali":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Generali von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 18 auf 21 Euro angehoben.Die starken Fortschritte der Italiener bei Geschäftsmix und Cashflow würden noch verkannt, schrieb Analyst Ashik Musaddi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem hätten sie sich über die Jahre eine starke Bilanz bewahrt. Der neue Dreijahresplan sollte die starken Ergebnis- und Ausschüttungschancen ins Rampenlicht stellen./ag/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2021 / 21:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2021 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.