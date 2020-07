JPMorgan hebt Deutsche Post-Ziel auf 40,51 Euro - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

Finanztrends Video zu Deutsche Post



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Post von 33,08 auf 40,51 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Analyst Samuel Bland stockte seine operative Ergebnisschätzung für das Gesamtjahr um fünf Prozent auf. Er liege nun zwölf Prozent über dem Bloomberg-Konsens, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie. Das höhere Kursziel begründet er in erster Linie mit einem höheren Bewertungsansatz für das Express-Geschäft der Bonner./ag/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2020 / 22:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2020 / 02:33 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.