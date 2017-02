JPMorgan hebt BBVA auf 'Overweight' und Ziel auf 6,75 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Banco Bilbao Vizcaya Argentari":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat BBVA von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 6,25 auf 6,75 Euro angehoben.Die sich abschwächende Wirtschaft in Mexiko sei inzwischen eingepreist, schrieb Analystin Sofie Peterzens in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Sie sieht derzeit gute Kaufgelegenheiten für die Aktie der spanischen Bank./ajx/ag Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.