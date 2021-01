JPMorgan hebt ArcelorMittal auf 'Overweight' - Ziel 26,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "ArcelorMittal":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ArcelorMittal von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 15,00 auf 26,50 Euro angehoben.Die Stahlbranche komme allmählich aus der Corona-Krise heraus, schrieb Analyst Luke Nelson in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Mit einem Preissprung bei Karbonstahl seien die Aussichten für 2021 deutlich besser. Die Zeit einfacher Gewinne für Anleger sei zwar vorbei und das weitere Potenzial sei differenziert, aber mit den richtigen Aktien - wie ArcelorMittal - sei noch etwas zu holen./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2021 / 00:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2021 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.