JPMorgan hebt Amadeus IT auf 'Overweight' - Ziel 70 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Amadeus IT nach "ordentlichen" Zahlen für das erste Quartal von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft.Das Kursziel für die Papiere des Buchungssystem-Anbieters stockte die Analystin Stacy Pollard in einer am Montag vorliegenden Studie von 58 auf 70 Euro auf. Sie rechnet nun mit einer Belebung des Tourismus. Erstmals seit Ausbruch der Pandemie habe der internationale Airline-Verband IATA seine Schätzungen für das Flugverkehrsaufkommen wieder angehoben./ag/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2021 / 22:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.05.2021 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.