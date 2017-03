JPMorgan erhöht Ziel für Volkswagen-Vorzüge - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Volkswagen-Vorzugsaktien von 193 auf 197 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Im Bestreben, die Kernmarke VW rentabler zu machen, nehme der Autokonzern nun so viele Probleme in Angriff wie seit zehn Jahren nicht mehr, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer Studie vom Donnerstag. Dies müsse zwangsläufig zu einer höheren Bewertung der Marke führen./edh/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.