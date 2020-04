JPMorgan erhöht Ziel für Just Eat Takeaway.com - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Takeaway.com":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Just Eat Takeaway.com angesichts der Fusion von 7812 auf 9847 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Das Geschäft mit Essenslieferungen punkte durch eine sehr gute Vorhersagbarkeit der Umsatzentwicklung in den kommenden Jahren, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die wichtigsten Treiber seien weiterhin intakt. Die Aktie des fusionierten neuen Konzerns zähle zu seinen größten Favoriten./tav/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2020 / 01:41 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2020 / 02:37 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.