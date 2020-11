JPMorgan belässt Zurich auf 'Overweight' - Ziel 370 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "Zurich Insurance Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zurich nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 370 Franken belassen.Die Quartalszahlen des Versicherers hätten etwas höher als erwartete Großschäden ergeben, schrieb Analyst Edward Morris in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. In anderen Bereichen sei dagegen eine leichte Verbesserung zu verzeichnen gewesen./mf/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2020 / 06:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2020 / 06:59 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.