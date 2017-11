JPMorgan belässt Zurich auf 'Overweight' - Ziel 311 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "Zurich Insurance Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zurich Insurance Group nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 311 Franken belassen.Die Resultate des Versicherers für das vergangene Quartal hätten sich erstmals auf den Umsatz und Bonitätskennziffern konzentriert, schrieb Analyst Michael Huttner in einer Studie vom Donnerstag. Nach neun Monaten sei die Solvenz im Vergleich zum Halbjahreswert leicht gestiegen. Eine positive Nachricht sieht er in Aussagen zum Barmittelfluss, der Haupttreiber der Dividende sei./tih/zb Datum der Analyse: 09.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.