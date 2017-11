JPMorgan belässt Zurich auf 'Overweight' - Ziel 311 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "Zurich Insurance Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie der Zurich Insurance Group vor einer Mitte November anstehenden Investorenveranstaltung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 311 Franken belassen.Der Versicherer dürfte trotz der Verluste durch Hurrikan-Schäden über eine ausreichende Barmittelschöpfung berichten, um die von ihm erwartete Dividende von 18 Franken je Aktie zu zahlen, schrieb Analyst Michael Huttner in einer Studie vom Montag. In einigen zuletzt von den Hurrikanen belasteten US-Sparten dürften die Prämien steigen, und die Aktie biete eine noch höhere Dividendenrendite als die von Konkurrent Swiss Re./gl/tih Datum der Analyse: 06.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.