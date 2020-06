JPMorgan belässt Zurich auf 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Zurich Insurance Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Zurich Insurance Group nach der jährlichen, von der US-Bank ausgerichteten Konferenz für europäische Versicherer auf "Overweight" belassen.Es sei vor allem um Einflüsse der Covid-19-Krise auf die Geschäftsvolumen der Versicherer, die Preisgestaltung, die Gewinne und die Bilanzen gegangen, schrieb Analyst Ashik Musaddi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Alles in allem sei sein Eindruck positiv. Zu seinen "Top Picks" im europäischen Sektor zählen unter anderem Axa und Zurich./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2020 / 23:39 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2020 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.