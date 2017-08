JPMorgan belässt Zurich auf 'Neutral' - Ziel 304 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "Zurich Insurance Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Zurich Insurance Group auf "Neutral" mit einem Kursziel von 304 Franken belassen.Der Sturm "Harvey" in den USA dürfte den Versicherer zunächst mit bis zu einer halben Milliarde US-Dollar belastet, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Mittwoch vorgelegten Studie. Angesichts der guten Absicherung durch Rückversicherungen dürfte es aber keine Auswirkungen auf die Jahresprognosen geben./mis/gl Datum der Analyse: 30.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.