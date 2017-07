JPMorgan belässt Zurich auf 'Neutral' - Ziel 302 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "Zurich Insurance Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zurich Insurance Group nach dem Verkauf von Teilen des Joint Ventures Bansabadell Vida an den Rückversicherer Swiss Re auf "Neutral" mit einem Kursziel von 302 Franken belassen.Der Vorteil von der Transaktion sei, dass das Gemeinschaftsunternehmen mit der spanischen Banc Sabadell die risikoreichen Erträge im Lebensversicherungsgeschäft gegen Barmittel eintausche, die neu investiert werden können, schrieb Analyst Michael Huttner in einer Studie vom Mittwoch./tih/la Datum der Analyse: 26.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.