JPMorgan belässt Zurich auf 'Neutral' - Ziel 290 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Zurich Insurance Group auf "Neutral" mit einem Kursziel von 290 Franken belassen.Die Kapitalerhöhung, für die der Versicherer auf der anstehenden Hauptversammlung werben wolle, sollte kein Signal für größere Zukäufe sein, schrieb Analyst Michael Huttner in einer Studie vom Dienstag. Die Schweizer wollten damit ihre Kapitalausstattung wohl eher an die Anforderungen der Ratingagenturen anpassen./gl/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.