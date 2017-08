JPMorgan belässt Zalando auf 'Neutral' - Ziel 35 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen.Die Markterwartungen dürften bei der operativen Ergebnismarge (Ebit) sinken, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer Studie vom Freitag. Sie sehe nach wie vor die Möglichkeit, dass der Online-Shoppingkonzern im dritten Quartal wieder in die roten Zahlen rutsche./men/zb Datum der Analyse: 11.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.