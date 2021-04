JPMorgan belässt Wacker Chemie auf 'Neutral' - Ziel 123 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Wacker Chemie":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wacker Chemie nach Zahlen zum erste Quartal und einer Prognoseanhebung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 123 Euro belassen.Ohne Berücksichtigung eines positiven Einmaleffekts im Geschäftsbereich "Sonstiges" hätte das operative Ergebnis (Ebitda) des Chemieunternehmens die Markterwartung lediglich erfüllt, schrieb der Experte Chetan Udeshi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Darüber hinaus hätten sich Analysten für dieses Jahr im Schnitt ehrgeizigere Ziele erhofft. Der frei verfügbare Barmittelzufluss sei aber stark ausgefallen./la/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2021 / 07:24 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2021 / 07:24 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.