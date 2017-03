JPMorgan belässt Vonovia auf 'Neutral' - Ziel 37 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vonovia nach einer Telefonkonferenz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen.Der Immobilienkonzern sei gut positioniert und mache in diversen Bereichen weitere Fortschritte, schrieb Analyst Neil Green in einer Studie vom Mittwoch. Er verwies dabei auf das 800 Millionen Euro schwere Modernisierungsprogramm, die zunehmende Profitabilität und sinkende Fremdkapitalkosten. 2016 habe das Unternehmen in etwa wie erwartet abgeschnitten./edh/mis Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.