JPMorgan belässt Volkswagen auf 'Overweight' - Ziel 235 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für die Volkswagen-Vorzugsaktien angesichts des neuesten Planungspakets "PR70" auf "Overweight" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Das Ausmaß der Ankündigungen und geplanten Investitionen zeige, vor welch großen Herausforderungen der VW-Konzern bei der Umstellung auf Elektromobilität stehe, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit verbunden seien auch ein Umbau im Management. Er teile die Meinung von Konzernchef Herbert Diess, dass dessen Position damit gestärkt werde./tih/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2021 / 16:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2021 / 16:34 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.