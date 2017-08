JPMorgan belässt Volkswagen Vz. auf 'Overweight' - Ziel 213 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Vorzugsaktien von Volkswagen nach Bekanntgabe der Umstiegsprämien für Besitzer älterer Dieselfahrzeuge auf "Overweight" mit einem Kursziel von 213 Euro belassen.Dies sei ein mutiger Schritt in die richtige Richtung, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer Studie vom Mittwoch. Seines Erachtens dürfte dies für die Aktien ein positiver Kurstreiber sein./ck/gl Datum der Analyse: 09.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.