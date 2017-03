JPMorgan belässt Volkswagen-Vorzüge auf 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Volkswagen nach Zahlen für das vierte Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 193 Euro belassen.Die Marge für die Marke VW sei stark ausgefallen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer Studie vom Mittwoch. Die Margen der Marken Skoda und Audi seien dagegen etwas schwächer gewesen als gedacht. Grund seien Kosten für die Modelleinführung des Skoda Kodiaq und für Kapazitatserweiterungen für Audi in Mexiko./ajx/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.