JPMorgan belässt Volkswagen-Vorzüge (VW) auf 'Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) nach vorläufigen Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 197 Euro belassen.Die starken Eckdaten hätten seine optimistischen Erwartungen bestätigt, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer Studie vom Mittwoch. Er glaube in den kommenden Quartalen an die nötigen Fortschritte, die die Kernmarke VW brauche, um das 4-prozentige operative Margenziel im Jahr 2020 zu erreichen./tih/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.