JPMorgan belässt Volkswagen (VW) auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) auf "Overweight" mit einem Kursziel von 255 Euro belassen.Analyst Jose Asumendi erhöhte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die Schätzung für den Gewinn im laufenden Jahr. Als Gründe nannte er hohe Absatzzahlen in Europa im März und auch im April. An einem höheren Ausblick für das Gesamtjahr hindere den Autohersteller womöglich noch die Knappheit bei Halbleitern./bek/la Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2021 / 08:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2021 / 08:31 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.