JPMorgan belässt Voestalpine auf 'Underweight' - Ziel 32 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Voestalpine":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Voestalpine nach Geschäftszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen.Nach diesen nahm Analyst Luke Nelson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nur minimale Änderungen seiner Schätzungen vor. Mit Blick auf die Bewertung der Aktien des Stahlherstellers würden diese mit einem Aufpreis im Vergleich zu denen der Wettbewerber gehandelt trotz schwächerer Barmittel./bek/he Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2021 / 20:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2021 / 20:01 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.