JPMorgan belässt Vodafone auf 'Overweight' - Ziel 170 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Vodafone Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vodafone auf "Overweight" mit einem Kursziel von 170 Pence belassen. Etisalat setze mit dem Einstieg bei den Briten vorhandene Barmittel ein und folge ihrer Expansionsagenda, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Unternehmen aus den Emiraten habe durchaus genug Geld in der Kasse, um sich noch stärker zu engagieren./ag/eas Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2022 / 21:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.05.2022 / 01:38 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.