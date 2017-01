JPMorgan belässt Vodafone auf 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Vodafone Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vodafone auf "Overweight" belassen.Durch eine Fusion seiner indischen Tochter mit dem Anbieter Idea Cellular könnte der Telekomkonzern Synergien von neun Milliarden US-Dollar heben, lobte Analyst Akhil Dattani in einer am Dienstag vorgelegten Studie die von den Briten bestätigten Überlegungen zu einer solchen Transaktion. Außerdem könnte sich Vodafone dann wieder stärker auf die sich erholenden Aktienmärkte in Europa konzentrieren. Davon sollte die Aktie deutlich profitieren./gl/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.