JPMorgan belässt Vinci auf 'Overweight' - Ziel 105 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vinci nach der Veröffentlichung monatlicher Verkehrszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen.Im März hätten die deutlich gesunkenen Passagierzahlen an den von Vinci betriebenen Flughäfen aus den strengeren Lockdowns in Europa resultiert, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies korrespondiere weitgehend mit den Entwicklungen an anderen Flughäfen. Die Aktien des französischen Infrastruktur- und Bauunternehmens blieben dennoch ihr bevorzugter Branchenwert./la/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2021 / 22:09 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2021 / 22:13 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.