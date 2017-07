JPMorgan belässt Vinci auf 'Neutral' - Ziel 83 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Vinci":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vinci vor Halbjahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen.Der operative Gewinn (Ebit) dürfte um 10 Prozent gestiegen sein und der Nettogewinn um 13,5 Prozent, schrieb Analystin Elodie Rall in einer Studie vom Donnerstag. Der Auftragseingang dürfte ebenfalls erneut zugelegt haben, nicht zuletzt angetrieben von großen Bauvorhaben in Paris, in der Slowakei und in Großbritannien./bek/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.