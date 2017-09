JPMorgan belässt Vinci auf 'Neutral' - Ziel 82 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Vinci":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vinci nach einem Treffen mit dem Management des Bau- und Infrastrukturkonzerns auf "Neutral" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen.Das Management habe sich insgesamt sehr zuversichtlich gezeigt zu den Aussichten der Contracting-Sparte, schrieb Analystin Elodie Rall in einer Studie vom Donnerstag. Zahlreiche Zukäufe würden in Erwägung gezogen. Der Flughafenbetreiber ADP in Paris könnte dabei sein./ajx/la Datum der Analyse: 07.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.