JPMorgan belässt Vestas auf 'Underweight' - Ziel 470 Kronen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 470 dänische Kronen belassen.Ein schwaches erstes Quartal bringe Abwärtsrisiken bei den Konsensschätzungen für den Hersteller von Windkraftanlagen mit sich, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit immer noch für möglich gehaltenen Jahreszielen lege das Unternehmen die Messlatte hoch. Der schwache Jahresauftakt lasse hier keinen Spielraum mehr für Fehler./tih/he Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2020 / 20:10 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2020 / 20:23 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.